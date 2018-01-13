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Пикап Chevrolet из фильма "Форсаж" продают на eBay за $32 500

Сегодня, 12:16

На интернет-платформе eBay появилось объявление о продаже пикапа Chevrolet C10, выпущенного в 1967 году, из четвертой части легендарного фильма «Форсаж». За машину хотят выручить 32 500 долларов.

Представленный автомобиль можно заметить в начале фильма в сцене ограбления бензовоза. Машина заметна на первых 15 минутах киноленты, потому ряд вещей сделаны только для вида. Например, огромные баки и хромированный выхлоп не имеют никакого значения. В фильме показали рычаг механической трансмиссии, но в действительности пикап имеет АКПП.

Из сообщения продавца следует, что у него имеется вся документация, благодаря которой можно подтвердить подлинность Chevrolet C-10. Под капотом автомобиля разместился 8-цилиндровый 8,2-литровый агрегат, работающий в паре с 3-скоростной АКПП.

Chevrolet C-10 очень востребованы в проектах рестомодинга. За многие из них выложат приличные суммы и без звездного статуса.


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