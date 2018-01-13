Infiniti представила дизайн нового седана Q Inspiration

Вчера, 16:36

Японский автопроизводитель Infiniti намерен представить сразу несколько новинок на автошоу в Детройте. Компания опубликовала официальные снимки электрического седана Q Inspiration, который представят 15 января.

В компании сообщили, что дизайн новинки олицетворяет будущее автомобилей Infiniti. Седан получил особый дизайн кузова, который напоминает купе. Радиаторная решетка получила уникальное исполнение с вертикальными полосами.

Передняя часть кузова оснащена двумя достаточно большими воздухозаборниками, которые обеспечат дополнительное охлаждение двигателя. Ожидается, что концепт-кар Q Inspiration получит ряд аэродинамических решений.

Внешний вид нового электрического седана Infiniti Q Inspiration создавал Карим Хабиб. Дизайнер уверен, что концепт-кар стал олицетворением новой ступени эволюции в сфере автомобилестроения.