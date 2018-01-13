Новый Toyota Camry приедет в Россию к концу года

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В сети появилась информация о выходе нового представительского седана Toyota Camry. Продажи новинки должны начаться к концу нынешнего года, но более точная дата пока держится в секрете.

Ранее в базе Роспатента обнародовали первые фотографии нового Toyota Camry, предназначенного для России. При их просмотре становится ясно, что седан для РФ не имеет никаких различий с авто для Японии, Китая и США.

Новинку разработали на шасси TNGA, а ее размеры достигли 4850X1830X1420 миллиметров. Величина колесной базы машины составит 2 820 мм.

Под капот Toyota Camry 2018 получила 149-сильный 2-литровый мотор. Кроме него, в моторном отсеке установят 2,5-литровый агрегат с производительностью 178 «лошадок». В функциональный перечень нового седана Toyota Camry попали 10 защитных подушек, мультимедийная установка с сенсорным дисплеем, климат-контроль, светодиодные фары и цифровой ручной тормоз. Топовые версии получили набор систем безопасности Toyota Safety Sense P, в состав которого вошли круиз-контроль и помощник автоматического торможения.