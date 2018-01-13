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Mercedes-Maybach‍ предлагает бокалы для шампанского за 300 тыс. рублей

Сегодня, 10:52

Новый Mercedes-Maybach S-Класса получил увеличенный салон и ряд модификаций, чтобы езда стала еще более комфортной. Однако главной особенностью стали два посеребренных бокала для шампанского от Robbe & Berking.

При этом покупатель получает не просто два посеребренных бокала, а ряд продуманных решений: откидной бокс для хранения между задними сидениями, особую нишу с защелками на центральной консоли.

Два бокала от Robbe & Berking для Mercedes-Maybach S-Класса обойдутся покупателю в 300 829 рублей, но их можно приобрести только в сочетании с особыми креслами First Class за 108 11 рублей и мини-баром за 103 438 рублей.

Если клиент захочет купить новые бокалы, так как старые будут непригодны, то их можно заказать у официального дилера. Новые бокалы для шампанского Robbe & Berking придется ждать минимум месяц, так как они будут доставляться из Германии. Кроме того, один посеребренный бокал обойдется уже в 76 539 рублей.


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