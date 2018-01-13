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В США стартовали продажи Nissan Rogue Sport 2018 за $22 600

Сегодня, 15:36

В США стартовали продажи нового Nissan Rogue Sport. Обновленный кроссовер 2018 модельного года в базовой комплектации доступен по цене от 22 600 долларов.

Базовое оснащение обновленного Nissan Rogue Sport предполагает только передний привод, при этом клиенты могут приобрести кроссовер в полноприводном исполнении, но уже за 24 000 долларов.

Новое поколение Nissan Rogue Sport оснащено единственной силовой установкой: четырехцилиндровый двигатель объемом 2 литра мощностью до 141 «лошади», который работает на бензине. В качестве трансмиссии доступен вариатор Xtronic CVT.

Изменения коснулись списка оснащений комплектаций. Вместо версии SV Premium, Nissan Rogue Sport SV Technology оснащен системой подогрева переднего ряда кресел и руля, бесключевым запуском двигателя, климат-контролем, подогревом зеркал и противотуманками. Также версия SL Premium была заменена на SL Platinum: система кондиционирования, система контроля полосы движения, система экстренного торможения.


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