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Китайцы представили на CES 2018 электрический кроссовер Xpeng G3

Сегодня, 03:00

В Лас-Вегасе стартовала ежегодная выставка CES 2018, на которой представили множество электрокаров. В рамках мероприятия состоялась презентация китайского электрического кроссовера Xpeng G3.

Внедорожник Xpeng G3 имеет особый дизайн, который отдаленно напоминает Tesla Model X. Модель оснащена панорамным лобовым стеклом, а камера на крыше авто обеспечивает полноценный обзор.

 

Электрический кроссовер Xpeng G3 оснастили системой мультимедиа с тачскрином и парктрониками, а на панели приборов создали отдельное место для информации с других комплектующих. Помимо этого, внедорожник оснащен двумя фронтальными камерами и четырьмя по бокам, а также множеством радаров, среди которых 12 ультразвуковых.

На авторынке Китая Xpeng G3 появится уже в первом квартале текущего года. Другие подробности о новинке и её стоимость сообщат позднее.


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