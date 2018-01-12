Volkswagen показал "заряженный" седан Passat‍ GT

Вчера, 21:00

Немецкий автоконцерн Volkswagen презентует в рамках мотор-шоу в Детройте «заряженный» седан Passat GT. Новинку, которая получит свыше 20 изменений в дизайне, выпустят лимитированным тиражом.

Новый Volkswagen Passat GT укомплектуют 3,6-литровым мотором VR6, способным генерировать 284 лошадиные силы при крутящем моменте в 350 Нм. В паре с двигателем будет работать 6-скоростная роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями. К сожалению, динамические характеристики «заряженного» автомобиля пока сохраняются в секрете.

В отличие от стандартной модели, GT-версия будет предлагаться со светодиодной оптикой уже в «базе», черными корпусами наружных зеркал и крышей, бамперами линейки R-Line, сдвоенными выхлопными трубами, тонированными задними фарами, спортивным выпуском и заниженной подвеской. При этом автомобиль поставят на 19-дюймовые колёсные диски, выполненные в двух цветах.

Также седан оснастят подогревом и электрорегулировкой сидений, двухзонным климат-контролем и мультимедийным центром с 6,3-дюймовым тачскрином, голосовым управлением и Bluetooth. На североамериканском рынке новый Volkswagen Passat GT появится во втором квартале 2018 года по цене от 29 090 долларов (около 1 650 000 рублей).