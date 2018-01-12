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Водители Челнов оказались вежливее автолюбителей Казани

Вчера, 22:00

Специалисты аналитического агентства «ПромРейтинг» выяснили, что водители Набережных Челнов оказались более вежливыми и дисциплинированными, чем водители Казани. Отмечается, что автолюбители из Челнов чаще пропускают пешеходов на переходах и включают поворотные огни.

Согласно данным аналитиков, в Набережных Челнах около 9% водителей не пропускают пешеходов на отведённых переходах, в то время как в Казани доля недобросовестных автолюбителей в данном случае составляет целых 20%. Кроме того, более 20% водителей столицы Татарстана не пристёгиваются ремнями безопасности, в то время как в Челнах этого не делают 16% автомобилистов.

Кроме того, по данным специалистов, почти 54% казанских водителей не включают поворотные огни при смене полосы движения, а в Набережных Челнах таких водителей начитывается 37%. Также эксперты выяснили, что в обоих городах практически одинаковое количество женщин за рулём, а в Казани насчитали 16% нечитаемых дорожных знаков.

Специалисты пояснили, что в Казани намного меньше места для автомобилей, чем в Набережных Челнах, поэтому возможности для маневрирования практически нет. Набережные Челны, как и Тольятти, построены в 70-х годах прошлого века и больше приспособлены к автомобилям.


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