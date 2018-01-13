Опубликован «пустынный» тизер нового Mercedes-Benz G-Class

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Немецкая компания Mercedes-Benz продолжает публиковать тизеры внедорожника Mercedes-Benz G-Class нового поколения, премьера которого состоится уже через несколько дней на международном автосалоне в Детройте. На свежих фото легендарный внедорожник продемонстрировал свои способности в езде по песчаным дюнам.

Согласно данным американских автомобильных изданий, публичная премьера нового внедорожника Mercedes-Benz G-Class состоится уже 15 января на мотор шоу в Детройте. Как сообщалось ранее, в плане внешности новый внедорожник будет сильно схож с предыдущей генерацией модели, но новинка получит тонкие эволюционные новшества в дизайне, сохранив при этом «квадратную» форму.

Наряду с этим в техническом плане новый Mercedes-Benz G-Class будет существенно отличаться от предшественника. Так, модель по-прежнему будет основана на рамной конструкции, но подвеска от AMG получит два поперечных рычага. Новинка также получит новую трансмиссию 9G-Tronic, которая распределяет 40% тяги на переднюю ось, а оставшиеся 60% крутящего момента достаются задней оси.

Дорожный просвет нового Mercedes-Benz G-Class вырос на 6 мм до 241 мм, а вброд модель может пройти на глубине до 70 см. Точная информация о модельной линейке будет озвучена во время премьеры.