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BMW добилась рекордных продаж в 2017 году

Вчера, 20:00

Баварские машиностроители в 2017 году достигли рекордных продаж компании BMW Group. За отчетный год немецкий производитель продал 2 463 000 автомобилей. Данный показатель больше прошлогоднего на 4,1%. Об этом проинформировал пресс-центр BMW Group.

По словам представителей компании BMW Group, драйверами ее продаж в 2017 году были вседорожники и малолитражные модели первой серии. Так или иначе, баварцам не удалось превзойти Mercedes-Benz, показатели которого вдвое больше.

Самым динамичным рынком для BMW в 2017 году стала Азия, где продажи баварских автомобилей выросли на 13,6% с результатом в 847,5 тысячи реализованных машин. За декабрь жители региона приобрели 77,85 тысячи автомобилей с "плюсом" в 19,3%. Европейские продажи BMW в 2017 году выросли на 0,9% с тиражом в 1,1 миллиона проданных машин. В южно- и североамериканских странах BMW утратила 2% продаж в сравнении с 2016 годом. Жители двух регионов в 2017 году купили 450 000 автомобилей.


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