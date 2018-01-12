VistaNews.ru


Опубликованы фото салона нового кроссовера Changan CS75

Вчера, 18:31

На страницах китайских автомобильных изданий появились первые фото интерьера рестайлингового кроссовера Changan CS75, который готовится к дебюту на рынке КНР. Внешность кузова новинки была рассекречена фотошпионами ещё в декабре 2017 года.

Судя по свежим шпионским фото, которые появились на страницах китайских порталов, новый кроссовер Changan CS75 получит обновленное рулевое колесо, а также полностью пересмотренную и более современную центральную консоль. Новинка оснащается трёхзонной климатической системой, а также традиционным для Китая большим дисплеем мультимедийной системы.

Что касается внешности, то новый Changan CS75 2018 модельного года от дорестайлинговой версии модели отличается пересмотренной и увеличенной решеткой радиатора с хромированными акцентами. Кроме того, бамперы получили иное расположение противотуманных осветителей, а передняя оптика получила более сложную форму.

 

Новый Changan CS75 для Китая будет приводиться в движение 1,5-литровым бензиновым мотором, который способен генерировать 178 лошадиных сил. В тандеме с мотором работает 6-ступенчатая «механика» или АКПП с аналогичным количеством передач. На выбор клиентам предложат полный и передний привод.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.