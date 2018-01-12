Опубликованы фото салона нового кроссовера Changan CS75

Вчера, 18:31

На страницах китайских автомобильных изданий появились первые фото интерьера рестайлингового кроссовера Changan CS75, который готовится к дебюту на рынке КНР. Внешность кузова новинки была рассекречена фотошпионами ещё в декабре 2017 года.

Судя по свежим шпионским фото, которые появились на страницах китайских порталов, новый кроссовер Changan CS75 получит обновленное рулевое колесо, а также полностью пересмотренную и более современную центральную консоль. Новинка оснащается трёхзонной климатической системой, а также традиционным для Китая большим дисплеем мультимедийной системы.

Что касается внешности, то новый Changan CS75 2018 модельного года от дорестайлинговой версии модели отличается пересмотренной и увеличенной решеткой радиатора с хромированными акцентами. Кроме того, бамперы получили иное расположение противотуманных осветителей, а передняя оптика получила более сложную форму.

Новый Changan CS75 для Китая будет приводиться в движение 1,5-литровым бензиновым мотором, который способен генерировать 178 лошадиных сил. В тандеме с мотором работает 6-ступенчатая «механика» или АКПП с аналогичным количеством передач. На выбор клиентам предложат полный и передний привод.