Российские продажи Chery в 2017 году увеличились на 24%

Сегодня, 15:00

В прошлом году российские дилеры китайской марки Chery смогли продать на 24% больше автомобилей, чем годом ранее, а именно 5 905 машин. Об этом сообщают аналитики агентства «АВТОСТАТ».

В течение всего 2017 года бренд Chery показывал стабильное увеличение продаж в РФ, которое эксперты объясняют обновлением модельной линейки и оптимизацией работы дилерских центров. Отметим, что на сегодняшний день компания предлагает россиянам всего три модели: Tiggo 5, Tiggo 3 и Tiggo 2.

Драйвером продаж стал среднеразмерный кроссовер Tiggo 3, занявший 45% от всех продаж марки в минувшем году. При этом доля кредитных продаж компании достигла 38%. Ключевую роль в последнем сыграли специальные условия, предлагаемые в рамках программ «Семейный автомобиль», «Первый автомобиль» и Chery Direct.

Отмечается, что с сентября российским клиентам стали доступны такие онлайн-услуги, как возможность выбрать новое авто, оформить кредит, заказать оценку машины с пробегом для оформления покупки по схеме trade-in. За указанный период автомобили Chery через онлайн-магазин приобрели 86 россиян. При этом перед Новым годом было забронировано свыше 90 автомобилей.