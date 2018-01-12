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Nissan начал экспериментировать с прямым скоростным общением электрокаров

Вчера, 23:00

Японская компания Nissan Motor сегодня, 12 января, сообщила, что в 2018 году приступит к первым в стране экспериментам по оборудованию автомобилей системами скоростного общения без вмешательства человека. Соответствующую информацию распространило агентство Kyodo.

В проекте Nissan задействует специалистов из NTT Docomo, крупнейшей компании мобильной связи в Стране восходящего солнца. Несколько электрокаров Nissan LEAF планируется оснастить устройствами мобильной связи пятой генерации, при помощи которых огромные объёмы информации можно передавать с высокой скоростью.

Таким образом, будет налажена прямая связь между компьютерами в автомобилях. Ожидается, что данное нововведение поможет выдерживать между машинами безопасную дистанцию и предотвращать ДТП в условиях плохой видимости. Кроме того, систему используют для борьбы с дорожными заторами, для разработки новых функций беспилотного управления и средств навигации.


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