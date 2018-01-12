Названы самые популярные автомобили с пробегом в городах-миллионниках РФ

Вчера, 20:05

Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» провели исследование вторичного автомобильного рынка России в городах, население которых превышает отметку в 1 000 000 человек. Сообщается, что итогам исследования был составлен рейтинг самых популярных в регионах моделей по результатам продаж 11 месяцев 2017 года.

Аналитики сообщают, что в 15 городах-миллионниках России по итогам продаж января-ноября 2017 года самыми популярными подержанными автомобилями стали шесть моделей – Ford Focus, Daewoo Nexia, Toyota Corolla, Hyundai Accent, LADA 2114 и LADA 2170.

Что касается американского Ford Focus, то данная модель лидирует сразу в шести городах. В Москве на вторичном рынке за отчётный период приобрели 9 252 таких автомобиля, а в Санкт-Петербурге реализация составила 7 412 единиц. Кроме того, Ford Focus лидирует в Екатеринбурге (1 472 ед.), Воронеже (1 219 ед.), Челябинске (1 083 ед.) и Нижнем Новгороде (1 057 единиц).

В Новосибирске, Красноярске и Омске лидирует модель Toyota Corolla с показателем в 2 684, 1 648 и 1 590 единиц соответственно, а LADA 2114 является лидером вторичного рынка Казани (1 635 ед.), Волгограда (931 ед.) и Перми (921 ед.). LADA 2170 стала самым популярным подержанным автомобилем в Самаре, а в Ростове-на-Дону лидирует Hyundai Accent.