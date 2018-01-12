Российский авторынок в 2017 году вырос почти на 12%

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В декабре 2017 года объём реализации легковых и лёгких коммерческих автомобилей на российском рынке вырос на 14% или до 166 013 единиц. По итогам всего минувшего года авторынок РФ показал положительную динамику (+11,9%) и достиг 1 595 737 автомобилей.

Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в последний месяц прошлого года объём реализации транспортных средств на территории РФ сохранил те же тенденции, которые наблюдались ранее. Так, в процентах фиксируется двухзначная прибавка в сравнении с декабрём 2016 года.

Несмотря на низкие продажи в первые два месяца 2017 года, в целом за год в России удалось реализовать почти 1 596 000 пассажирских и LCV-автомобилей, что на 11,9% превышает показатель за позапрошлый год.

Эксперты АЕБ отметили, что российскому авторынку предстоит длительное возвращение к прежним объёмам, а в настоящее время сделан первый шаг в нужном направлении. Вместе с тем специалисты затрудняются дать прогноз на 2018 год относительно продаж автомобилей в России. По предварительным данным, рост будет составлять от 5% до 10%.