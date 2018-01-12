General Motors показал салон беспилотника без руля и педалей

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Представители американского автоконцерна General Motors опубликовали изображение и видеоролик, раскрывающие внутреннее убранство нового полностью беспилотного прототипа. Новинка примечательна тем, что у неё отсутствуют внешние органы управления, включая педали и руль.

Автономная модель на основе электрического Chevrolet Bolt оснащается 16 видеокамерами, 21 радаром и оптическими дальномерами LiDAR. Электроника полностью контролирует работу рулевого управления, тормозной системы и акселератора. В электрокаре насчитываются пять посадочных мест.

Специально для автомобиля с беспилотными технологиями четвёртого уровня было разработано особое ПО. В разработке беспилотников на базе Chevrolet Bolt принимали участие специалисты из фирмы Cruise Automation, которую General Motors приобрёл в 2016 году.

В компании отметили, что серийное производство таких автомобилей стартует уже в следующем году. На сегодняшний день автопроизводитель продолжает тестировать свои беспилотники на дорогах Детройта, Сан-Франциско и Финикса.

Напомним, что General Motors заявил о начале работ над автономными машинами в 2015 году. Спустя год американцы вложили 500 000 000 долларов в Lyft. Партнёры намерены создать систему карпулинга с беспилотными автомобилями к 2020 году.