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Mitsubishi отзывает в РФ 16,5 тыс. внедорожников Pajero и электрохэтчбеков i-MiEV

Сегодня, 13:00

Представители российского офиса японского бренда Mitsubishi сообщают о том, что уже в скором времени на территории России стартует сервисная кампания, которая затронет в общей сложности 16 515 автомобилей бренда. Отмечается, что речь идёт о кроссоверах Mitsubishi Pajero и полностью электрических хэтчбеках Mitsubishi i-MiEV.

Согласно данным Росстандарта, компания Mitsubishi объявляет в России скорый старт отзывной кампании, под которую попадают в общей сложности 16 515 автомобилей японского бренда. Уточняется, что речь идёт о внедорожниках Mitsubishi Pajero и электрокарах Mitsubishi i-MiEV, которые были реализованы в России с апреля 2013 года по февраль 2016 года.

Разработчики отметили, что причиной старта сервисной кампании стал дефект подушек безопасности, которые при необходимости могут сработать некорректно. Не исключено, что речь идёт о печально известных подушках японской компании Takata.

Отмечается, что на моделях Mitsubishi Pajero и Mitsubishi i-MiEV будет проведена диагностика, а при необходимости и замена патрона подушки безопасности. Все работы будут выполнены за счёт компании Mitsubishi, а с VIN-кодами попавших под отзыв автомобилей можно ознакомиться на портале ведомства Росстандарт.


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