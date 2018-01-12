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KIA в 2017 остаётся лидером среди иномарок на рынке России

Вчера, 19:57

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» со ссылкой на пресс-службу российского офиса KIA сообщает, что в 2017 году корейский бренд реализовал в РФ 181 947 новых автомобилей, что свидетельствует о росте спроса на 21,6% в сравнении с прошлым годом. Так, компания KIA остается самым популярным иностранным брендом на российском рынке.

Аналитики сообщают, что бестселлером корейского бренда на рынке России по-прежнему остаётся модель KIA Rio, которая в 2017 году нашла своих владельцев 96 689 раз, что говорит о росте популярности на 10,3% в сравнении с результатами продаж 2016 года. Отмечается, что при подсчёте результатов учитывались и новые кроссовые хэтчбеки KIA Rio X-Line, тираж которых составил 1 931 единицу.

На втором месте по объёму реализации расположился кроссовер KIA Sportage, который в минувшем году разошёлся тиражом в 24 611 единиц, что превышает прошлогодний показатель на 29,5%. Также в «тройку» лидеров удалось попасть и линейке KIA cee’d с результатом в 15 246 единиц (+1,1%).

Отмечается, что из 12 представленных на российском рынке моделей KIA 10 авто показали положительную динамику продаж, а наибольший рост спроса зафиксирован у бизнес-седана KIA Optima, который прибавил к спросу сразу 104%. Более 37% от всех продаж KIA пришлось на кредитную программу KIA Finance.


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