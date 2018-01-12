В Эстонии продают редчайшую спортивную LADA VFST за €10 000

Вчера, 18:19

На страницах российских автомобильных изданий появилась новость о том, что в Эстонии выставлен на продажу уникальный гоночный седан LADA VFST, выполненный на основе хорошо знакомого ВАЗ-2105 1994 года выпуска. Отмечается, что автомобиль обойдётся покупателю в 9 999 евро, что эквивалентно 684 000 рублей по текущему курсу.

На страницах российских автомобильных изданий появилась информация о том, что в Эстонии предлагается для покупки уникальный гоночный седан LADA VFST, который выполнен на основе российской четырехдверки ВАЗ-2105 1994 года выпуска. Сообщается, что автомобиль прошёл омологацию для гоночного трека в Эстонии, а в своё время тираж таких моделей составил всего 200 единиц.

Примечательно, что текущий владелец просит за автомобиль 9 999 евро, что эквивалентно 684 000 рублей. Напомним, что в 2016 году в Соединенных Штатах автомобиль аналогичной модели был продан за 40 000 долларов, что составляет примерно 2 350 000 рублей.

Гоночный LADA VFST получил пластиковые расширители колёсных арок, передний воздухозаборник, а также небольшой спойлер сзади. Модель поставлена на уникальные колёсные диски, а в салоне расположился защитный гоночный каркас. Мотор LADA VFST оснащается топливным насосом от Bosch, а рулевое управление заимствовано у Volkswagen Golf второй генерации.