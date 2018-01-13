Непредставленному болиду Формулы-1 посвятили особый Renault Clio RS

Сегодня, 02:00

Французские машиностроители представили особый высокопроизводительный хэтчбек Renault Clio RS. Автомобиль посвящен еще не представленному болиду Формулы-1 от Renault.

Скоро особый Renault Clio RS появится на европейском рынке. Сколько будет стоить автомобиль, пока не сообщается. Точная дата дебюта болида Renault для Формулы-1 тоже еще не называется.

Renault Clio RS, посвященный болиду Формулы-1, покрашен в черный цвет и имеет желтые акценты. Автомобиль получил новый диффузор, салон машины отделан алькантарой. Также новинка обзавелась рулевым колесом с карбоновыми элементами. Кроме того, в салоне автомобиля установлены кресла спортивного образца и особые коврики.

Основой для новинки послужил хэтчбек Renault Clio RS 220 EDC Trophy. Моторный отсек автомобиля занимает четырехцилиндровый бензиновый агрегат объемом 1,6 литра. За счет турбонаддува производительность установки составляет 220 лошадиных сил.

Хэтчбек Renault Clio в модификации RS обновился в 2016 году. Автомобиль обзавелся новыми противотуманными огнями, 18-дюймовыми колесными дисками рестайлинговой радиаторной решеткой и иным задним бампером. Кроме того, у машины на 200 мм занижен клиренс. Машина продается с подвесками Sport, Cup и Trophy.