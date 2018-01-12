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В 2018 году до России доберётся кроссовер JAC S3

Сегодня, 12:00

Согласно данным российских автомобильных изданий, в 2018 году в дилерских центрах РФ может дебютировать новый китайский кроссовер JAC S3. Стоит отметить, что на сегодняшний день россияне уже знакомы с моделями бренда, но пока речь идёт только о грузовых и лёгких коммерческих автомобилях.

Российские издания сообщают, что в настоящий момент в базе патентного ведомства Росстандарт уже зарегистрирован документ одобрения типа транспортного средства, выданный новому китайскому кроссоверу JAC S3. Отмечается, что модели для российского рынка будут импортироваться с Казахстана, где налажено их серийное производство. Примечательно, что компания JAC планирует вывести легковые автомобили на рынок России уже с 2014 года.

Согласно ОТТС, длина нового «паркетника» составит 4 325 мм, в то время как информации о дорожном просвете нет. Автомобиль оснащается небольшими колёсными дисками, чего явно недостаточно для высокой проходимости.

 

Что касается технических характеристик, то под капотом JAC S3 для России расположится 1,5-литровый атмосферный двигатель мощностью в 105 лошадиных сил, а 1,6-литровый мотор генерирует 110 «лошадок». Стоимость и список комплектаций новинки будет озвучен несколько позже.


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