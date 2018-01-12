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Суперкар McLaren 570GT получил хардкорную версию Sport Pack

Вчера, 18:00

Британский премиальный бренд McLaren представил новый суперкар McLaren 570GT в более производительной и динамичной версии Sport Pack. Разработчики отметили, что новый пакет дополнений позволит новинке максимально приблизиться к старшему 570S в плане мощности и аэродинамики.

Стоит напомнить, что разработчики из компании McLaren позиционируют новый McLaren 570GT как более практичную и приспособленную для дорог общего пользования версию 570S – новинка получила более мягкую настройку подвески, пересмотренный стабилизатор поперечной устойчивости, а также иное рулевое управление.

Наряду с этим новый McLaren 570GT в исполнении Sport Pack возвращает все настройки и приближает их показателям 570S. Подвеска модели теперь ориентирована на сложные трековые повороты, а рулевое управления стало более резким и отзывчивым.

Помимо этого, уже в базовом исполнении новый McLaren 570GT Sport Pack получает карбон-керамическую тормозную систему и новые цвета кузова, а в качестве опции доступна стеклянная крыша с электроприводом и самотонирующиеся стекла.

 

 

Что касается технических характеристик, то новый McLaren 570GT приводится в движение 3,8-литровым битурбированным V8, который способен генерировать 570 лошадиных сил. Стоимость дополнений Sport Pack составляет 4 900 фунтов (примерно 377 000 рублей).


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