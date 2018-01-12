Toyota рассекретила 1000-сильный гибридный суперкар GR Super Sport Concept

Сегодня, 11:07

Японская марка Toyota показала 1 000-сильный концептуальный гиперкар GR Super Sport Concept, дающий представление о направлении, в котором будут развиваться спорткары компании. Публичная презентация автомобиля пройдёт на Токийском автосалоне, который откроется в конце этой недели.

Разработкой новинки занимались специалисты из спортивного подразделения Gazoo Racing. В конструкции Toyota GR Super Sport Concept применялись компоненты от TS050 Hybrid, участвующего в гонках на выносливость WEC. В частности, от гоночного автомобиля новый гиперкар унаследовал 2,4-литровый битурбированный двигатель с шестью цилиндрами, который является частью гибридной системы. В сумме силовая установка генерирует 1 000 лошадиных сил.

«Вместо того, чтобы превращать серийные автомобили в гоночные, мы намерены разобраться, как использовать наше ноу-хау в различных гоночных сериях, включая ралли, в гражданских моделях», – отметил глава Gazoo Racing Шигеки Томояма.

Никаких других подробностей о GR Super Sport производитель пока не стал раскрывать. Ранее в официальном аккаунте компании Toyota в Twitter сообщалось, что новый гиперкар может принять участие в марафоне «24 часа Нюрбургринга» в нынешнем году.