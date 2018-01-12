УАЗ запатентовал необычный «Патриот» в кузове лимузин

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Любопытный документ, датированный 2009 годом, удалось найти журналистам в базе Роспатента. Оказывается, УАЗ собирался организовать как минимум мелкосерийное производство лимузина на базе модели «Патриот».

ОАО «Ульяновский автомобильный завод» подало документы на регистрацию ещё осенью 2009 года, однако по причине неуплаты пошлины патент был признан недействительным. Судя по патентным фотографиям, УАЗ «Патриот» планировалось превратить в лимузин самым простым для рамного авто способом. За средней стойкой кузова нашла место остеклённая вставка, а в салоне разместились дополнительные сидения против хода. Наряду с этим задние двери остались прежнего размера.

Как отмечают российские СМИ, Ульяновский автозавод создал два экземпляра длиннобазного внедорожника УАЗ «Патриот». Однажды в Ульяновске удалось заметить такой автомобиль во главе свадебного кортежа. Скорее всего, свадьбу праздновал один из сотрудников завода. О том, где данные машины находятся сейчас, к сожалению, ничего неизвестно.