В Германии продают 40-летний «Запорожец» за 6 900 евро

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В городе Лёне, Германия, на продажу выставили раритетный ЗАЗ-968, за который продавец рассчитывает получить 6 900 евро или 470 000 рублей по актуальному курсу. Соответствующее объявление появилось на eBay.

Предлагаемый «Запорожец» был выпущен в 1978 году и с тех пор «пробежал» 60 000 километров. Вместе с тем на опубликованных фотографиях видно, что машина находится в хорошем состоянии. По словам нынешнего владельца автомобиля, ЗАЗ-968 пережил реставрацию.

К сожалению, никакой другой информации в объявлении о продаже не указывается. Напомним, что такую модель в своё время оснащали 4-цилиндровым V-образным мотором объёмом 1,2 литра с воздушным охлаждением.

В 2017 году в Германии также продавали за 25 000 евро тюнингованный пикап LADA 4x4. Автомобиль отличался наличием лебедки, шноркеля, светодиодных фар, силовых дуг за кабиной и «экспедиционного» багажника.