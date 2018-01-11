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Honda показала на фото предвестника нового гибридного седана Insight

Вчера, 19:02

Представители японского бренда Honda раскрыли некоторые детали о новом поколении гибридного седана Insight. Дебют концепт-кара состоится в середине января на автовыставке в Детройте.

Новая Honda Insight получит гибридную систему от «зелёного» CR-V, в состав которой входят два мотора: 1,5-литровый ДВС, который работает по циклу Аткинсона, и электрический агрегат. Пока в компании не уточняют производительность силовой установки.

В модельном ряду новинка, предназначенная в первую очередь для североамериканского рынка, расположится между Civic и Accord. Главным конкурентом автомобиля окажется Toyota Prius. В плане дизайна Honda Insight 2018 модельного года сохранит традиционные черты, во многом схожие с другими седанами Honda, за исключением более агрессивных передних фонарей.

 

 

В перечень оснащения модели войдёт 7-дюймовая цифровая приборная панель и мультимедийный комплекс с 8-дюймовым тачскрином и поддержкой Apple CarPlay, Android Auto. Гибрид также получит пакет систем безопасности Honda Sensing, включающий в себя адаптивный круиз-контроль с распознаванием дорожных знаков, систему контроля рядности движения и активную функцию экстренного торможения.


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