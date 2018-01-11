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Показан предвестник нового гибридного седана Honda

Вчера, 19:30

Японские машиностроители представили в глобальной сети шоу-кар Honda Insight Prototype, являющийся предвестником нового гибридного седана Honda, который дебютирует в серийном исполнении в следующем году. "Физическая" презентация концептуальной модели запланирована на 15 января и состоится она на автомобильной выставке в Детройте.

Гибридный седан Honda Insight в модельном ряду японского производителя расположится между Honda Accord и Honda Civic. Первым рынком, на который отправится новинка, станут США. О европейских продажах седана Honda Insight речь пока не идет.

 

 

 

 

В целом очертаниями концепт-кар похож на своего предшественника. При этом передняя часть автомобиля стала агрессивнее, но не утратила узнаваемости благодаря новому фирменному стилю Honda. Также шоу-кар оснастили цифровой панелью приборов с семидюймовым экраном, а также восьмидюймовым тачскрином информационно-развлекательной системы. По некоторым данным, гибридная силовая установка автомобиля будет состоять из 1,5-литрового мотора с четырьмя цилиндрами и турбонаддувом, а также электромотора с литий-ионными батареями.


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