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Из Tesla Model S сделали самый быстрый бронированный автомобиль

Вчера, 22:00

Американская компания Armormax представила самый быстрый бронированный автомобиль в мире на базе электрокара Tesla Model S. Кузов транспортного средства усилен особым волокном. Благодаря этому он выдерживает попадания пуль, выпущенных из огнестрельного крупнокалиберного оружия.

Усилению подверглись крыша, двери, стойки и пол электрокара Tesla Model S. Специалистам компании Armormax удалось добиться повышения прочности кузова автомобиля за счет ламинированного синтетического волокна и баллистического сплава, который подвергся термической обработке. Кроме того, Tesla Model S оснастили окнами из многослойного оргстекла, ламинированного поликарбонатом. По словам экспертов Armormax, они полностью отказались от стали при бронировании американского электрокара.

В рамках модернизации электрокара Tesla Model S специалисты компании Armormax оборудовали его усиленной подвеской, защитой двигателя и прочными шинами RunFlat. Весит бронированный автомобиль 2 289 килограммов. За счет доработок масса машины выросла на 250 килограммов.

Силовая установка электрокара Tesla Model S P100D состоит из двух моторов общей производительностью 773 лошадиных силы. До 100 километров в час автомобиль разгоняется всего за 2,6 секунды, а максимальная скорость машины составляет 250 км/ч.


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