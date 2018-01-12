VistaNews.ru


Неизвестный китайский бренд LvChi показал электрокар с запасом хода в 700 км

Сегодня, 03:00

Новая китайская компания LvChi в рамках специального мероприятия в Шанхае презентовала прототип электрического четырёхдверного купе Urano. Новинка способна преодолевать без подзарядки до 690 километров, при этом её серийная версия должна увидеть свет в середине следующего года.

Концептуальное купе LvChi Urano получило два электрических двигателя, суммарная отдача которых составляет 707 лошадиных сил при крутящем моменте в 900 Нм. Как заявляет автопроизводитель, автомобиль ускоряется с 0 до 100 км/ч всего за 3,5 секунды. Помимо этого, электрокар можно заряжать от беспроводных зарядок и от скоростных станций.

В список оснащения новинки вошли цифровая приборная панель, мультимедийный комплекс с широкоформатным экраном, 12,3-дюймовый дисплей, позволяющий управлять ключевыми опциями авто, а также модуль распознавания голоса и лиц.

 

 

 

 

Штаб-квартира LvChi располагается в Шанхае, а дизайн-студия – в Италии. В планы компании входит к середине 2019 года производить до 50 000 электромобилей ежегодно на заводе, строительство которого ведётся уже сегодня в Чанчуне, Китай.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.