Умельцу из Новосибирска понадобилось две LADA, чтобы собрать танк

Сегодня, 15:02

Умелец из Новосибирска собрал «танк» из двух автомобилей LADA. На канале «Гараж54» в соцсети YouTube опубликовали видео с процессом, которое менее чем за сутки набрало более 392 тысяч просмотров.

Видеоблогер поделился, что на создание «танка» из двух LADA его подтолкнули подписчики, которые не прекращали посылать фотографии таких же авто. В результате мужчина взял два ВАЗ-2108 и распилил их пополам, после сварил только задние части машин и вышел «танк».

На данном этапе особая машина не способна самостоятельно передвигаться, однако автор канала «Гараж54» планирует это исправить, поскольку просто создать «танк» не интересно, нужно чтобы он ездил.

Кроме того, умелец поделился дальнейшими планами на «танк» из двух автомобилей LADA:

«Мы его покрасим, выведем ровненько, будет весь красивый. Еще есть мысль поставить на него моторы, но они тут будут не бензиновые. Будем ставить электромоторы».

Видеоблогер поделился с какими трудностями пришлось столкнуться, когда необходимо было соединить части. Менее чем за 24 часа количество просмотров превысило отметку в 392 тысячи, а также более 23 тысяч пользователей положительно оценили работу умельца.