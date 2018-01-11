Электрокроссовер KIA Soul EV 2018 получил увеличенный запас хода

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Корейская компания KIA озвучила стоимость и технические характеристики нового полностью электрического кроссовера KIA Soul EV 2018 модельного года. Отмечается, что новинка получила увеличенные батареи и запас хода, а стоимость базового исполнения кроссовера в США составляет 33 950 долларов (примерно 1 935 000 рублей).

Согласно данным американского портала InsideEVS, компания KIA вывела на автомобильный рынок Соединенных Штатов обновленный полностью электрический кроссовер KIA Soul EV 2018 модельного года. Отмечается, что на смену литий-ионным аккумуляторам ёмкостью в 27 кВт/ч пришёл аккумуляторный блок на 30 кВт/ч, что позволило несколько увеличить запас хода.

На портале компании KIA сказано, что новый KIA Soul EV 2018 модельного года на одном заряде батареи способен преодолеть 180 километров, в то время как модель прошлой генерации имела диапазон в 150 километров.

Отмечается, что новый KIA Soul EV 2018 в базовом варианте исполнения обойдётся американским клиентам в 33 950 долларов (1 935 000 рублей), в то время как за «топовый» электрокар придётся выложить уже 35 950 долларов, что эквивалентно 2 050 000 рублей по актуальному курсу. Стоит отметить, что продажи KIA Soul EV в США оставляют желать лучшего, но не исключено, что ситуация изменится после увеличения запас хода при сохранении прежней цены.