Вокруг компании Ford разворачивается новый "дизельгейт"

Вчера, 20:00

Владельцы пикапов Ford на «тяжелом» топливе подали в федеральный суд Детройта коллективный иск против автопроизводителя, обвинив его в преднамеренном занижении показателей вредных выбросов. Об этом информирует издание Automotive News.

Согласно предварительным данным, компания Ford, как и немецкий Volkswagen, применял во время стендовых испытаний обманное ПО. В иске указано, что под подозрения попадают порядка 500 000 экземпляров F-250 и F-350 Super Duty, проданных с 2011 по минувший год.

Автовладельцы отмечают, что в таких авто количество выбросом оксида азота превышает допустимое значение в 50 раз. В общей сложности в исковом заявлении имеет 58 пунктов нарушений законодательства Соединённых Штатов. Кроме того, ответчиком в суде выступит Bosch, который помогал поддерживать мощность и скрывать неэкологичность моторов Ford.

Отметим, что американская автомобильная компания отрицает все обвинения, называя их безосновательными. Однако из-за данной новости стоимость акции бренда снизилась на 1% или до 12,96 долларов. В Bosch пока никак не прокомментировали данную ситуацию. Стоит отметить, что Ford стал пятым автопроизводителем, замешанным в «дизельгейте».