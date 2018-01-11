ФРИИ инвестирует в ижевский стартап Zig-Zag 15 млн рублей

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Открывшийся в 2015 году ижевский стартап Zig-Zag получит 15 000 000 рублей от Фонда развития интернет-инициатив. Стоит отметить, что Zig-Zag представляет собой логистический облачный сервис, который автоматически распределяет по автомобилям груз и строит кратчайшие маршруты доставки.

Благодаря собственному алгоритму маршрут для 100 машин создаётся всего за 1,5 минуты. Это в 20 раз быстрее по сравнению с тем, сколько времени логисты тратят каждый день на составление маршрутов. Ижевская компания Zig-Zag позволяет перевозчикам больших грузов сократить расходы на смазочные материалы и топливо на 30%. Кроме того, в условиях отсутствия человеческого фактора снижется риск возникновения ошибки в расчётах.

«Наша система учитывает ограничения, с которыми сталкиваются логисты: грузоподъемность и вместимость каждого автомобиля, ситуация на дорогах, временные «окна», приоритеты доставки и график работы курьеров», – заявил основатель стартапа Александр Власов.

ФРИИ в обмен на предоставленные денежные средства станет владельцем доли Zig-Zag, размер которой пока не называется. К настоящему моменту ижевский стартап уже получил часть денег, остальная сумма будет перечислена по достижению необходимых показателей.