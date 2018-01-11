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Лимитированный Ford Mustang Bullitt дебютирует на мотор-шоу в Детройте

Сегодня, 11:28

Не так давно на страницах мировых автомобильных изданий появились слухи о скорой премьере нового маслкара Ford Mustang Bullitt, который выпускается в честь 50-летия с момента выхода на экраны боевика «Детектив Буллит» с гонщиком Стивом Маккуином в главное роли. Ожидается, что премьера модели состоится через несколько дней на международном автосалоне в Детройте.

Согласно данным автомобильного издания Automotive News, новый маскар Ford Mustang Bullitt дебютирует уже через несколько дней на мотор-шоу в Детройте. Ожидается, что новинка получит под капот производительный мотор V8, мощность которого может превысить отметку в 460 лошадиных сил. Кроме того, модель получит пересмотренную подвеску и кастомную выпускную систему.

Стоит напомнить, что ранее в сети появились шпионские фото неустановленного маслкара Ford Mustang в кузове фастбэк, который оснащался уникальным шильдиком и особыми колёсными дисками. Отмечается, что модель участвовала в фотосессии вместе с полицейскими машинами.

Первое издание Ford Mustang Bullitt дебютировало в 2001 году – автомобиль предлагался в том же зелёном цвете кузова, что и «киношный» спорткар Ford Mustang GT Fastback 1967 года.  В честь 40-летия фильма в 2008 году был выпущен рестайлинговый Ford Mustang Bullitt, который приводился в движение 315-сильным мотором V8.


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