Шпионы сфотографировали обновленный Hyundai Tucson 2019 во время тестов

Сегодня, 12:41

Кроссовер нового поколения Hyundai Tucson находится на стадии финальных дорожных испытаний. Шпионы сфотографировали обновленную новинку 2019 модельного года во время тестов.

Несмотря на достаточно плотный камуфляж, специалисты смогли разглядеть рад обновлений. Головная оптика была модифицирована, ходовые огни получили светодиодное исполнение, сетчатая решетка радиатора была видоизменена. Hyundai Tucson 2019 модельного года получил новый бампер, увеличенные воздухозаборники, переработанные задние фары и форма «поворотников».

Техническое оснащение кроссовера нового поколения Hyundai Tucson останется прежним. Модель получила 1,6-литровый турбомотор мощностью 175 «лошадей», а также двухлитровый «атмосферник» мощностью 164 «лошади». В качестве трансмиссии для первого предлагается вариатор на 7 скоростей, а для второго АКПП на шесть. Доступны полноприводное и переднеприводное исполнение кроссовера.

Стоит напомнить, что в декабре 2017 года были пересмотрены комплектации авто. Базовая версия Tucson SE, а также Value и Limited осталась прежними, а версия SEL получила систему мультимедиа 7” с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay. Hyundai Tucson SEL Plus теперь оснащается аудиосистемой Infinity, а также клиентам предоставляется бесплатное обслуживание в сервисах Blue Link Connected Care и Remote Services and Guidance. Версии Eco и Night сняли с производства.