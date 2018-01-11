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На тестах замечен новый пикап Jeep Scrambler

Сегодня, 10:43

Американская компания Jeep, принадлежащая компании Fiat-Chrysler, вывела на тесты новый Jeep Scrambler, который представляет собой внедорожник Jeep Scrambler в кузове пикап. Ожидается, что новинка, выйдя на рынок, составит конкуренцию таким моделям как Chevrolet Colorado, Ford Ranger и Toyota Tacoma.

Судя по свежим шпионским фото, которые появились в распоряжении американского издания motor1, на тестовом полигоне компании FCA в Оберн-Хиллз, штат Мичиган, проходят дорожные испытания нового внедорожного пикапа Jeep Scrambler. Модель получила довольно много камуфляжа, но можно заметить, что новинка сохранит характерную для бренда решетку радиатора, а также получит классическую круглую переднюю оптику.

Новый Jeep Scrambler построен на основе удлиненной модельной платформы Untangled Unlimited, которая позволит создать просторную кабину и ёмкое багажное отделение. Ожидается, что багажник получит отдельные компоненты из алюминия, что существенно снизит массу модели.

 

 

 

Эксперты считают, что под капотом нового Jeep Scrambler расположится 3,6-литровый бензиновый двигатель V6, который сочетается с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией. Позже к моторной линейке присоединится и гибридная установка, а дизельный двигатель, вероятнее всего, не предусмотрен. Дебют модели состоится в конце 2018 года.


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