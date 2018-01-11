В сети опубликовали первые рендеры седана нового поколения KIA Cerato 2019

Сегодня, 11:04

Компания KIA опубликовала первые официальные рендеры седана нового поколения KIA Cerato (Forte). Официальная презентация новинки 2019 модельного года пройдет в рамках автошоу в Детройте 15 января.

Новое поколение KIA Cerato отличается более современным внешним видом. Решетку радиатора модифицировали, пересмотрели воздухозаборники, установили новый передний бампер. Оптика была полностью заменена на светодиодную, при чем задние фонари получили уникальный LED-рисунок. Задний бампер, как и спортивное рулевое колесо, повторяют стиль фастбека Stinger.

Салон седана KIA Forte имеет больше модификаций. Приборная панель и комплекс мультимедиа объединили в один «парящий» экран. Блок управления климат-контролем KIA Cerato 2019 модельного года был полностью пересмотрен, а дефлекторы обдува стали круглой формы.

KIA сохранила технические характеристики седана до официальной презентации на автосалоне в Детройте.