VistaNews.ru


В сети опубликовали первые рендеры седана нового поколения KIA Cerato 2019

Сегодня, 11:04

Компания KIA опубликовала первые официальные рендеры седана нового поколения KIA Cerato (Forte). Официальная презентация новинки 2019 модельного года пройдет в рамках автошоу в Детройте 15 января.

Новое поколение KIA Cerato отличается более современным внешним видом. Решетку радиатора модифицировали, пересмотрели воздухозаборники, установили новый передний бампер. Оптика была полностью заменена на светодиодную, при чем задние фонари получили уникальный LED-рисунок. Задний бампер, как и спортивное рулевое колесо, повторяют стиль фастбека Stinger.

Салон седана KIA Forte имеет больше модификаций. Приборная панель и комплекс мультимедиа объединили в один «парящий» экран. Блок управления климат-контролем KIA Cerato 2019 модельного года был полностью пересмотрен, а дефлекторы обдува стали круглой формы.

KIA сохранила технические характеристики седана до официальной презентации на автосалоне в Детройте.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.