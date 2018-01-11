Завод Nissan в Петербурге выпустил 300-тысячный автомобиль

Сегодня, 01:00

Автозавод японской автомобилестроительной компании Nissan, расположенный под Петербургом, выпустил 300-тысячный по счету автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Юбилейным назвали кроссовер Nissan X-Trail, выполненный в оливковом оттенке с 2,5-литровым бензином агрегатом с производительностью 171 лошадиную силу. Он работает в паре с вариатором X-Tronic и фирменным полноприводным механизмом All-Mode 4X4i. Nissan X-Trail выпускается петербургским предприятием Nissan с 2009 года. Новая генерация начала выходить в декабре 2014 года. С того времени россияне купили 58 444 экземпляров Nissan X-Trail.

200-тысячный экземпляр машин Nissan выпустили в июле 2015 года с юбилейным Nissan Pathfinder. 250-тысячную отметку на заводе преодолели в ноябре 2016 года, когда вышла юбилейная версия Nissan Qashqai.