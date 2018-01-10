Названы сроки появления кроссовера Citroen C3 Aircross в России

Вчера, 19:46

Для рынка России готовится кроссовер Citroen C3 Aircross следующей генерации. В Европе машина уже продается, а в РФ ее появление ожидается в течение ближайших трех месяцев. Об этом говорится в пресс-релизе, выпущенном накануне французским автопроизводителем. При этом пока не озвучиваются цены и комплектации новинки для российского рынка.

Публику познакомили с кроссовером Citroen C3 Aircross следующей генерации летом минувшего года на мотор-шоу во Франкфурте. Вседорожник длиной 4,15 метра имеет расстояние между осями в 2,6 метра. Багажное отделение имеет 410 литров пространства, но при сложенных задних креслах оно увеличивается до 1289 литров. Если сложить переднее сиденье кроссовера, то в его салоне помещаются предметы длиной до 2,4 метра.

Новый Citroen C3 Aircross оборудован современной электроникой. Так, автомобиль получил системы распознавания дорожных знаков, удержания в полосе движения, отслеживания "мертвых" зон, контроля за усталостью водителя, автоматического переключения с дальнего на ближний свет. В качестве опции для кроссовера предложат технологию контроля тяги Grip Control с пятью режимами езды.

На европейском рынке новый Citroen C3 Aircross представлен с тремя бензиновыми агрегатами PureTech тягой 82, 110 и 130 л.с., а также с двумя дизельными установками отдачей 100 и 120 л.с. Для всех моторов предусмотрены пятиступенчатая МКПП и шестидиапазонная АКПП.