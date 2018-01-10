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Rolls-Royce выпустил кресло стоимостью 6 LADA Vesta

Вчера, 20:18

Британская люксовая автомобилестроительная компания Rolls-Royce выпустило сиденье, которое позволит создать эффект нулевого притяжения. Об этом пишут журналисты профильных СМИ.

За кресло Elysium-R придется выложить 52 000 долларов. В продажу выпустят 18 таких сидений, но схема их разработка пока так и остается тайной. В настоящее время Rolls-Royce установила первое кресло в своем специальном зале для выставок недалеко от своего седана Rolls-Royce Phantom. Кроме авто премиального автопроизводителя, сиденьем оборудуют французский суперкар Bugatti Chiron.

Если сопоставить цену кресла с российским седаном LADA Vesta, за который придется отдать от 500 000 рублей, то кресло в 6 раз больше стоит отечественной машины.

Раньше сообщалось, что в декабре 2017 года в Rolls-Royce решили отозвать рекламный ролик по причине нарушения ПДД в ходе съемок ролика. На видео снимался рэпер Skepta на заднем сиденье, в то время как Rolls-Royce Phantom VIII передвигался по дорогам Швейцарии.


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