Audi R8 и Ferrari 488 GTB соревновались в разгоне до 300 км/ч

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В интернете разместили видеоролик, в котором можно посмотреть, как 802-сильный суперкар Audi R8 соревнуется с 780-сильной Ferrari 488 GTB в разгоне до 300 км/ч. Видео попало на канал YouTube с названием AutoTopNL.

Вероятно, в марафоне приняли участие тюнингованные суперкары. Это можно объяснить тем, что производительность 10-цилиндрового агрегата немецкого суперкара Audi R8 составляет 610 лошадиных сил. А вот стандартный вариант исполнения итальянского суперкара Ferrari 488 GTB выдает 670 л.с. Но никаких данных о списке доработок для суперкаров нет.

Летом прошлого года на этом же канале популярного в мире видеохостинга YouTube на видео продемонстрировали очередное соревнование, посвященное разгону суперкаров до 300 километров за час. Только теперь в нем участвовали люксовые суперкары Mercedes-AMG E 63 S, BMW M5 и Audi RS7.