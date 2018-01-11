В Башкирии подняли льготу по транспортному сбору для газомоторных авто

Вчера, 21:00

С 1 января 2018 года в Башкирии начал действовать закон о льготах по транспортному сбору для газомоторных авто. Об этом сообщили в пресс-центре Гостранса автономной республики.

Размер льготы чиновники увеличат с 20 до 50%. Она распространяется на компании, занимающиеся пассажирскими перевозками на автобусных маршрутах городского, пригородного и междугороднего транспорта. Также льготе подвергаются фирмы, которые используют грузовики на природном газе.

Сообщается, что положение организаций налогоплательщиков используется, если количество лет, которые прошли с момента выпуска машины, зарегистрированной в парке налогоплательщика, достигает не больше 10 лет. Физлицам, владеющим одним или более зарегистрированным авто льготу предоставляют по выбору за один автомобиль, работающий на природном газе.