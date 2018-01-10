Euro NCAP назвала самые безопасные автомобили 2017 года

Вчера, 21:17

Эксперты европейской организации Euro NCAP, специализирующейся по независимым краш-тестам автомобилей, подвели итоги 2017 года, и опубликовали список самых безопасных легковушек, вышедших в продажу в течение минувшего года. Всего в прошлом году было испытано более 70 транспортных средств.

Специалисты Euro NCAP отметили, что автопроизводители в минувшем году добились больших успехов в вопросе безопасности своей продукции. По словам экспертов, практически все машины, побывавшие на краш-тестах, оказались лучше своих предшественников в плане защиты пассажиров, водителей и пешеходов.

Самой безопасной представительской машиной в 2017 году Euro NCAP признала немецкий фастбек Volkswagen Arteon. Среди больших кроссоверов выделился шведский Volvo XC60. Самым безопасным компактным кроссовером в 2017 году оказался Volkswagen T-Roc. Среди малых автомобилей выделился Volkswagen Polo. Лучшим компактвэном в плане безопасности признан Opel Crossland X. В категории "Семейный автомобиль" отличился Subaru XV/Impreza.