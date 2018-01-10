Toyota и Mazda инвестируют $1,6 млрд в новый завод в Алабаме

Сегодня, 15:40

В городе Хантсвилл (штат Алабама, США) построят завод Toyota и Mazda. Автопроизводители направят 1 600 млн долларов на строительство совместного предприятия.

Представители Toyota и Mazda еще в августе 2017 года объявили, что планируют построить совместное предприятие, однако бизнес-план был составлен значительно позже. В результате компании уверены, что завод обеспечит 4 000 новых рабочих мест.

Компании утверждают, что завод будет собирать по 300 000 автомобилей в год, большая часть из которых будут кроссоверы Mazda и Toyota Corolla. Стоимость акций в результате выросла на 0,7% у Mazda и 2,2% у Toyota. Совместное предприятие позволит расширить производственные мощности в Америке.

В США штате Алабама уже работают заводы Daimler, Hyundai и Honda. Кроме того, в городе Хантсвилл есть предприятие Toyota, которое выпускает силовые установки.