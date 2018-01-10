Subaru готовит «заряженный» концепт Viziv Performance STI

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Японская компания Subaru в рамках международного автосалона в Токио, который откроется уже 12 января, представит «заряженную» версию концептуального Subaru Viziv Performance STI. Эксперты уверены, что модель является прототипом серийной версии нового поколения седана Subaru WRX STI.

Японская компания Subaru на своих страницах в социальных сетях опубликовала первые тизерные изображения нового концептуального седана Subaru Viziv Performance STI. Стоит напомнить, что ранее руководитель проекта разработки нового WRX Мамору Ишии заявил, что модель является предварительным просмотром для нового «заряженного» седана Subaru WRX STI.

Судя по опубликованным тизером, новый Subaru Viziv Performance STI получит массивное антикрыло на задней части кузова, а также целый ряд спортивных красных акцентов. Кроме того, на отдельных частях кузова красуются логотипы STI.

На данный момент нет никакой информации о технических характеристиках нового концепта, но известно, что модель спроектирована на новой платформе Subaru Global Platform. Также стоит напомнить, что ранее разработчики отказались использовать прежний 2,5-литровый бензиновый турбомотор, пообещав заменить его на более современную установку. Не исключено, что речь идёт о электрифицированном моторе.