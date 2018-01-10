Представлены первые фотографии нового BMW 8-Series без камуфляжа

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В глобальной сети появились первые фотографии нового купе BMW 8-Series без камуфляжа. Снимки опубликованы западными профильными изданиями, которые ссылаясь на данные автора кадров, заявили, что они сделаны на заводе BMW, и на изображениях представлен товарный вариант машины. Об этом сообщается на сайте VladTime.

Первым фотографии купе BMW 8-Series без камуфляжа показал чешский портал Magazin ProDriver CZ. Посредственного качества снимки указывают на то, что баварские машиностроители проектировали серийный вариант модели придерживаясь ее ранее представленной концепции. Автомобиль обзавелся выразительной радиаторной решеткой и "прищуренной" оптикой на светодиодах.

По мнению экспертов, чешское издание представило подлинные фотографии купе BMW 8-Series. Специалисты пришли к такому выводу после того, как сравнили их с более ранними снимками, сделанными автомобильными папарацци.

Машина должна выйти на рынок под именем BMW 850i. Моторный отсек автомобиля займет 4,4-литровая "восьмерка" с двойным турбонаддувом. Предполагается, что для более производительного BMW 860i подготовят 12-цилиндровый агрегат объемом 6,6 литра. Новый BMW 8-Series должен дебютировать в нынешнем году.