В Санкт-Петербурге подорожала эвакуация авто и штрафстоянки

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С 1 января 2018 года в Санкт-Петербурге выросли тарифы на эвакуацию автомобилей и их хранение на специализированных стоянках. Такое распоряжение уже подписал и утвердил Дмитрий Коптин, председатель Комитета по тарифам Санкт-Петербурга.

Согласно данным местных изданий, услуги эвакуации автомобиля подорожали в среднем на 4.3%. Теперь автовладельцам Санкт-Петербурга придётся заплатить 2 816 рублей за эвакуацию на штрафстоянку легкового автомобиля или мотоцикла. Ранее данная стоимость составляла 2 700 рублей. Тарифы для грузовиков и иной габаритной техники будут рассчитываться по отдельной схеме.

Также нельзя не отметить, что стоимость хранения автомобиля, мотоцикла и автобуса массой до 3,4 тонн выросла практически втрое. Отныне парковка двухколёсного мотоцикла обойдётся в 50,23 рублей в час, а аналогичный тариф предусмотрен для автобусов и автомобилей. Для грузовой техники тариф на использования штрафстоянки вырос до 100 рублей в час, в то время как негабаритный транспорт и тягачи с прицепом получили тариф в 300 и 201 рубль в час соответственно.

Чиновники Санкт-Петербурга отмечают, что действующие до 1 января 2018 года тарифы на эвакуацию транспортных средств не менялись с 2013 года, а на эвакуацию – с 2015 года.