В России снова поднимут цены на авто крупнейших автороизводителей

Сегодня, 11:45

Ряд крупнейших автопроизводителей поднял цены на новые машины в России. Ещё ряд автокомпаний намерены увеличить стоимость авто в течение 2018 года.

Крупнейший автопроизводитель России «АвтоВАЗ» первым поднял цены на 2,5%, следом корейская KIA, которая занимает вторую строчку на отечественном рынке, увеличила стоимость авто на 0,8%. Бренды Renault и Toyota также выросли в цене на 1,2-2%.

Специалисты отмечают, что на этом подорожание не закончится. Автогигант Hyundai также намерен поднять цены Solaris и Creta на модели 2018 года на 1,5%. При этом Volkswagen увеличит стоимость машин на 2-3% уже до конца января. Nissan и Ford Sollers не стали исключением и намерены поднять цены на 1-2,5%.

Автоэксперты советуют ожидать роста цен на новые автомобили в России в этом году в среднем на 17%, поскольку правительство увеличило стоимость акцизов на 8-10%.