VistaNews.ru


В России снова поднимут цены на авто крупнейших автороизводителей

Сегодня, 11:45

Ряд крупнейших автопроизводителей поднял цены на новые машины в России. Ещё ряд автокомпаний намерены увеличить стоимость авто в течение 2018 года.

Крупнейший автопроизводитель России «АвтоВАЗ» первым поднял цены на 2,5%, следом корейская KIA, которая занимает вторую строчку на отечественном рынке, увеличила стоимость авто на 0,8%. Бренды Renault и Toyota также выросли в цене на 1,2-2%.

Специалисты отмечают, что на этом подорожание не закончится. Автогигант Hyundai также намерен поднять цены Solaris и Creta на модели 2018 года на 1,5%. При этом Volkswagen увеличит стоимость машин на 2-3% уже до конца января. Nissan и Ford Sollers не стали исключением и намерены поднять цены на 1-2,5%.

Автоэксперты советуют ожидать роста цен на новые автомобили в России в этом году в среднем на 17%, поскольку правительство увеличило стоимость акцизов на 8-10%.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.