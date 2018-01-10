Renault, Nissan и Mitsubishi инвестируют $1 млрд в беспилотники и искусственный интеллект

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Автомобильный альянс Renault-Nissan-Mitsubishi сообщает о том, что усилиями трёх компаний был создан венчурный фонд объёмом в 1 млрд долларов, целью которого станет поддержка разработчиков новых технологий. Отмечается, что фонд будет существовать пять лет.

Согласно данным СМИ, компании Renault, Nissan и Mitsubishi в совместном заявлении сообщили о том, что в ближайшее время будет создан венчурный фонд объёмом в 1 млрд долларов – указанный средства будут направлены на развитие новых технологий, которые в будущем будут интегрированы в автомобили брендов.

Разработчики сообщили, что срок действия фонда составит пять лет, а основное внимание будет уделено технологиям автономного управления, а также проблемам безопасности компьютерных систем автомобилей. Помимо этого, фонд займется спонсированием разработки проектов искусственного интеллекта.

Карлос Гон, председатель совета директоров Renault-Nissan, во время общения с журналистами сообщил, что новый венчурный фонд позволит сотрудничать с технологическими стартапами и инвестировать в них. Сами разработчики технологий получат выгоду от взаимодействия с альянсом. Финансирование 80% фонда поровну делят между собой Renault и Nissan, а на долю Mitsubishi приходится 20% инвестиций.