В России на 15-26 тыс. рублей подорожала модель LADA Vesta

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Согласно информации специалистов аналитического агентства «АВТОСТАТ», с 1 января 2018 года в России был увеличен ценник на популярную отечественную модель LADA Vesta, которая прибавила к цене от 15 000 до 36 000 рублей в зависимости от версии и комплектации. Теперь самый доступный седан модели можно приобрести по цене от 569 900 рублей.

Аналитики сообщили, что при подсчёте изменения цен на новые LADA Vesta не учитывались акционные цены и различные специальные предложения. Так, с 1 января нынешнего года за базовую версию LADA Vesta Classic, оснащенную 1,6-литроым 106-сильным мотором и МКПП, придётся выложить 569 900 рублей, что говорит о подорожании на 15 000 рублей в сравнении с ценами декабря 2016 года.

Помимо этого, сразу 36 000 рублей к цене прибавил и «топовый» LADA Vesta Exclusive, который теперь можно купить минимум за 824 440 рублей. Такая модель приводится в движение 1,8-литровым мотором мощностью в 122 лошадиные силы, который агрегатируется роботизированной КПП.

Что касается универсалов LADA Vesta SW и Vesta SW Cross, то данные модели в зависимости от варианта исполнения прибавили к ценнику сразу 15 000 рублей. Теперь стандартный универсал стоит от 654 900 до 823 900 рублей, а кроссовая модель SW Cross обойдётся в 770 900-866 900 рублей.